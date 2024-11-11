Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Minh Long Agro làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Tân Hiệp

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý bộ phận kế toán, tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo các công tác: Theo dõi bán hàng, mua hàng, công nợ khách hàng, các chính sách bán hàng, thu chi... của công ty.

+ Quản lý tất cả các kế toán viên công nợ, kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán thanh toán... và nhân viên kế toán thị trường (Thu nợ);

+ Lập báo cáo : Doanh số bán hàng, tổng hợp thu chi tiền mặt, ngân hàng, công nợ - thu tiền khách hàng, phân tích tuổi nợ và các loại báo cáo liên quan khác;

+ Lập và báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính của công ty, kế hoạch thu tiền khách hàng.

+ Theo dõi, kiểm tra và chi trả chiết khấu khuyến mãi cho khách hàng. Kiểm tra, theo dõi công nợ khách hàng;

+ Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với nhà cung cấp, khách hàng... và các cơ quan nhà nước liên quan.

+ Kiểm tra các khoản thanh toán tại Công ty trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao.

- Tổ chức cải tiến, hoàn thiện quy trình làm việc, báo cáo của Bộ phận kế toán.

- Trực tiếp/phân công thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, kỹ năng cho kế toán viên mới của bộ phận.

- Kiểm tra, ký các giấy tờ, báo cáo khác của kế toán viên và chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện thủ tục nhập/xuất kho.

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản cẩn thận các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính – kế toán tại công ty.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty và công việc kiêm nhiệm khác (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : Trên 35 tuổi

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán;

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên.

- Thành thạo phần mềm kế toán.

- Tính tình cẩn trọng, trung thực và chịu khó;

- Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ nhân sự từ 5 người trở lên;

- Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán, tin học văn phòng;

- Có kỹ năng làm tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu và khả năng thuyết trình với Ban lãnh đạo.

Tại Công Ty TNHH Minh Long Agro Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận tại phỏng vấn.

- Hưởng các chế độ theo Luật định và quy định của công ty

- Chế độ phúc lợi khác: cấp đồng phục, nhà ở, ăn uống, ....

- Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, thưởng doanh số theo chính sách công ty

- Hỗ trợ ăn trưa và nhà ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Minh Long Agro

