Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 - 35 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện tính lương hàng tháng cho nhân viên và các nhà phân phối (NPP), bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng, và các khoản khấu trừ theo quy định. Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán lương, thưởng, chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên và NPP. Quản lý và cập nhật hồ sơ lương, thưởng, KPI của nhân viên và nhà phân phối theo chính sách của công ty. Theo dõi và thực hiện thanh toán các khoản phải trả cho nhà phân phối (hoa hồng, thưởng KPI, chính sách chiết khấu,...). Phối hợp với bộ phận nhân sự để quản lý các chương trình thưởng, KPI và theo dõi hiệu suất công việc. Lập báo cáo lương, thưởng, KPI và các khoản phải trả hàng tháng, quý, năm gửi cho bộ phận tài chính và ban lãnh đạo. Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến thưởng định kỳ và cuối năm cho nhân viên và nhà phân phối theo chính sách công ty. Cập nhật các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân và đảm bảo thực hiện kê khai, quyết toán thuế đầy đủ. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về lương, thưởng, và KPI của nhân viên và nhà phân phối.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán lương, thưởng, KPI là một lợi thế. Hiểu biết về quy định pháp luật liên quan đến lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm tính lương. Kỹ năng phân tích số liệu, quản lý thời gian tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15,000,000-18,000,000 Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định. Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng KPI, lương tháng 13 và các phúc lợi khác. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng nâng cao. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.