Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
- Hà Nội: Cụm công nghiệp Dương Liễu, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Thực hiện công việc thử nghiệm liên quan theo yêu cầu tiêu chuẩn hàng ngày và hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm đúng thời thời gian quy định;
• Bảo đảm chất lượng thử nghiệm, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các ghi chép của hồ sơ gốc, độ tin cậy, sự hợp lệ của số liệu thử nghiệm, tính chính xác của kết quả thử nghiệm phù hợp với yêu cầu bảo đảm chất lượng;
• Sử dụng thiết bị thử nghiệm đúng cách, ghi chép quá trình sử dụng thiết bị và bảo dưỡng hàng ngày;
• Chịu trách nhiệm điền hồ sơ kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn liên quan;
• Hợp tác với cấp trên để phát triển và hiệu chỉnh các dự án hoặc phương pháp mới.
• Đảm nhận công tác an toàn, vệ sinh và sức khỏe liên quan của vị trí này trong phòng thí nghiệm.
• Bảo trì, vận hành các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
• Hợp tác với cấp trên hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao.
• Tham gia vào công việc bảo trì hệ thống chất lượng, cập nhật hồ sơ nâng cao năng lực và mở rộng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phòng thử nghiệm hàng năm.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
