Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Smart Outsourcing

Kế toán tiền lương

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 03

- 05 Xuân Tâm, Phường Thuận Phước, Hải Châu, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Xử lý tính lương:
Tuân thủ và Pháp luật:
Quan hệ khách hàng:
Quản lý lương hưu:
Báo cáo theo luật định:
Quy trình cuối năm:
Hệ thống và công nghệ tiền lương:
Cải tiến liên tục:
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân trở lên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan khác.
- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ .
- Có đời sống lành mạnh.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

6,000,000 - 8,000,000VNĐ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tien-luong-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job318924
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phúc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phúc Minh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 Triệu Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD TOTO Vietnam Co., Ltd
450 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 24 Triệu Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 1,800 USD CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
1,000 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty Sae-A Vina
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH CP DHU làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH CP DHU
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Hồng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Hồng Hà
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CLV MEDIA CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CLV MEDIA CO., LTD
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Smart Outsourcing
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 900 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
780 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,300 USD CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Tới 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,400 USD CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
600 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm