Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 03
- 05 Xuân Tâm, Phường Thuận Phước, Hải Châu, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Xử lý tính lương:
Tuân thủ và Pháp luật:
Quan hệ khách hàng:
Quản lý lương hưu:
Báo cáo theo luật định:
Quy trình cuối năm:
Hệ thống và công nghệ tiền lương:
Cải tiến liên tục:
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cử nhân trở lên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan khác.
- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ .
- Có đời sống lành mạnh.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.
- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ .
- Có đời sống lành mạnh.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì
6,000,000 - 8,000,000VNĐ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI