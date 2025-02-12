Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, CT1 Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thực hiện dự án và triển khai theo kế hoạch đề ra. Bám sát, theo dõi và xử lý các vướng mắc (nếu có).
- Lập tiến độ thi công chi tiết, quản lý tiến độ thi công và đưa ra các giải pháp xử lý vướng mắc
- Giám sát thi công, lập biện pháp thi công, kiểm tra BPTC của thầu phụ thi công
- Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào công trường để đảm bảo đúng theo hồ sơ kỹ thuật được duyệt;
- Quản lý chất lượng thi công đảm bảo theo yêu cầu của dự án
- Quản lý tổng thể an toàn vệ sinh lao động trên công trường
- Chuẩn bị các yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị, cung cấp ngân sách cho các công tác ở công trường
- Quản lý nhận vật tư thiết bị tại công trường, đảm bảo chất lượng, số lượng và nghiệm thu với chủ đầu tư
- Phối hợp với phòng hậu cần, phòng thiết kế trong quá trình thi công
- Kiểm tra bản vẽ TKTC và phản hồi lại phòng thiết kế những điều chỉnh (nếu có)
- Quản lý, chuẩn bị hồ sơ pháp lý đóng dự án theo kế hoạch và theo điều khoản hợp đồng với chủ đầu tư
- Phối hợp với phòng Vận hành trong quá trình vận hành chạy thử công trình
- Bàn giao công trình đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư
-Lập khối lượng/bản vẽ các hạng mục phát sinh trong quá trình thi công để trình cấp quản lý phê duyệt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa CT1 Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

