Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN ECOTECK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thực hiện dự án và triển khai theo kế hoạch đề ra. Bám sát, theo dõi và xử lý các vướng mắc (nếu có).

- Lập tiến độ thi công chi tiết, quản lý tiến độ thi công và đưa ra các giải pháp xử lý vướng mắc

- Giám sát thi công, lập biện pháp thi công, kiểm tra BPTC của thầu phụ thi công

- Kiểm tra vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào công trường để đảm bảo đúng theo hồ sơ kỹ thuật được duyệt;

- Quản lý chất lượng thi công đảm bảo theo yêu cầu của dự án

- Quản lý tổng thể an toàn vệ sinh lao động trên công trường

- Chuẩn bị các yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị, cung cấp ngân sách cho các công tác ở công trường

- Quản lý nhận vật tư thiết bị tại công trường, đảm bảo chất lượng, số lượng và nghiệm thu với chủ đầu tư

- Phối hợp với phòng hậu cần, phòng thiết kế trong quá trình thi công

- Kiểm tra bản vẽ TKTC và phản hồi lại phòng thiết kế những điều chỉnh (nếu có)

- Quản lý, chuẩn bị hồ sơ pháp lý đóng dự án theo kế hoạch và theo điều khoản hợp đồng với chủ đầu tư

- Phối hợp với phòng Vận hành trong quá trình vận hành chạy thử công trình

- Bàn giao công trình đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư

-Lập khối lượng/bản vẽ các hạng mục phát sinh trong quá trình thi công để trình cấp quản lý phê duyệt