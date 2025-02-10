Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 Triệu

Mức lương Từ 600 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Từ 600 Triệu

- Kiểm tra nhập liệu các chứng từ phát sinh vào phần mềm ( cả nhập khẩu và trong nước);

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhập khẩu theo định kỳ. Lên báo cáo tài chính quý, năm theo yêu cầu;

- Tập hợp chi phí công trình, chi phí lương, khấu hao TSCD, CCDC, chi phí NVL, nhân công, chi phí chung,...

- Lưu trữ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng theo yêu cầu quản lý của Công ty và Pháp luật;

- Lập báo cáo theo yêu cầu và làm báo cáo giải trình chi tiết.

Với Mức Lương Từ 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế tại công ty xây dựng

- Ưu tiên tốt nghiệp chính quy khoa tài chính kế toán tại các trường khối kinh tế

- Có khả năng làm việc độc lập, có tính ham học hỏi, phát triển bản thân.

- Có khả năng bao quát công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền lợi:

- Lương từ 15 Triệu VNĐ (theo năng lực)

