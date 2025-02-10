Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc

Mức lương
Từ 600 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Từ 600 Triệu

- Kiểm tra nhập liệu các chứng từ phát sinh vào phần mềm ( cả nhập khẩu và trong nước);
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhập khẩu theo định kỳ. Lên báo cáo tài chính quý, năm theo yêu cầu;
- Tập hợp chi phí công trình, chi phí lương, khấu hao TSCD, CCDC, chi phí NVL, nhân công, chi phí chung,...
- Lưu trữ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng theo yêu cầu quản lý của Công ty và Pháp luật;
- Lập báo cáo theo yêu cầu và làm báo cáo giải trình chi tiết.

Với Mức Lương Từ 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế tại công ty xây dựng
- Ưu tiên tốt nghiệp chính quy khoa tài chính kế toán tại các trường khối kinh tế
- Có khả năng làm việc độc lập, có tính ham học hỏi, phát triển bản thân.
- Có khả năng bao quát công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Quyền lợi:
- Lương từ 15 Triệu VNĐ (theo năng lực)

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc

Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

