Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty Sae-A Vina
Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 800 - 1,200 USD
- Kiểm soát và theo dõi Trách nhiệm xã hội của các nhà máy thầu phụ theo yêu cầu pháp luật và tiêu chuẩn của khách hàng.
- Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ tại các nhà máy và hỗ trợ nhà máy trong các đánh giá của khách hàng, bên thứ ba.
- Thực hiện các yêu cầu của nhóm tuân thủ trụ sở chính và khách hàng để đảm bảo tuân thủ tại các nhà máy.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc và Quản lý bộ phận Tuân thủ.
Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 25-40 tuổi
- Tiếng Anh tốt & Từ 2 năm kinh nghiệm mảng đánh giá nhà máy Garment
** PHÚC LỢI
- Mức lương >25tr/tháng (Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Sau 2 tháng thử việc, được nhận sẽ được đóng BHXH full lương
- Các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước
- Chế độ kết hôn, tang lễ theo Phúc lợi Công ty, Công đoàn
