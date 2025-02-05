Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Sae-A Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Mức lương 800 - 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 tòa nhà HL ngõ 82 Duy Tân Cầu giấy HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

- Kiểm soát và theo dõi Trách nhiệm xã hội của các nhà máy thầu phụ theo yêu cầu pháp luật và tiêu chuẩn của khách hàng.

- Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ tại các nhà máy và hỗ trợ nhà máy trong các đánh giá của khách hàng, bên thứ ba.

- Thực hiện các yêu cầu của nhóm tuân thủ trụ sở chính và khách hàng để đảm bảo tuân thủ tại các nhà máy.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc và Quản lý bộ phận Tuân thủ.

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25-40 tuổi

- Tiếng Anh tốt & Từ 2 năm kinh nghiệm mảng đánh giá nhà máy Garment

** PHÚC LỢI

- Mức lương >25tr/tháng (Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Sau 2 tháng thử việc, được nhận sẽ được đóng BHXH full lương

- Các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước

- Chế độ kết hôn, tang lễ theo Phúc lợi Công ty, Công đoàn

Tại Công Ty Sae-A Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sae-A Vina

