Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33 ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra và lập bảng tính lương, công tác phí hàng tháng dựa trên dữ liệu công được cung cấp từ phòng Hành chính – Tổng hợp và các phòng ban liên quan
Lập bảng thanh toán tiền lương, hạch toán các khoản chi phí lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.
Đối chiếu, kiểm tra bảng tính KPI của nhân viên các phòng ban để thanh toán lương KPI.
Tổng hợp báo cáo dịch vụ của khách hàng, dịch vụ thực hiện của bác sĩ, điều dưỡng.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương mềm, các quỹ lên phần mềm Misa.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, nữ;
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế…
Kinh nghiệm: từ 1 năm ở vị trí nhân viên kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán làm về tiền lương, BHXH.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (Excel, phầm mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán khác).
Excel, phầm mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000- 12.000.000 VNĐ/tháng +++
LCB 9.000.000 VNĐ – 11.000.000 VNĐ (thỏa thuận khi phỏng vấn, tùy theo năng lực và kinh nghiệm) + thưởng kinh doanh + Phụ cấp;
Thử việc 1 tháng, lên chính thức có thêm 01 ngày phép/tháng;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, thưởng Lễ - Tết, thưởng lương tháng thứ 13, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, chế độ thăm hỏi sinh nhật – thai sản – hiếu – hỷ – ốm đau, quỹ khuyến học dành cho con cái...;
Được tham gia đào tạo nội bộ nâng cao kỹ năng, tham mưu cho quản lý trực tiếp khi cần thiết.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

