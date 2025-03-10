Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Tính công cho CBCNV trong công ty.
- Quản lý và kiểm tra các chế độ nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca …
- Tính và làm thủ tục trả lương, thưởng hàng tháng và các dịp lễ tết cho nhân viên.
- Lập danh sách những nhân viên nộp thuế thu nhập cá nhân, xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên nếu có.
- Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.
- Tính thưởng hoa hồng cho các bộ phận theo các cơ chế đã được công ty ban hành.
- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm kế toán, đã từng làm công ty xây dựng, kiến trúc – nội thất là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng.
- Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.
- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm kế toán Misa, Fast…

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm kế toán, đã từng làm công ty xây dựng, kiến trúc – nội thất là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng.
- Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.
- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm kế toán Misa, Fast…
Quyền lợi
- Lương cứng từ10.000.000 – 11.000.000đồng/tháng +thưởng.
- Công ty môi trường trẻ trung, sếp cực dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty.
- Review lương định kỳ theo năng lực đóng góp và sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
-Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (làm việc 2 thứ 7 cách tuần)
Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30 - 18h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ10.000.000 – 11.000.000đồng/tháng +thưởng.
- Công ty môi trường trẻ trung, sếp cực dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty.
- Review lương định kỳ theo năng lực đóng góp và sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
-Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (làm việc 2 thứ 7 cách tuần)
Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30 - 18h00
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

