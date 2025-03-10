Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Tầng 5, Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Tính công cho CBCNV trong công ty.
- Quản lý và kiểm tra các chế độ nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca …
- Tính và làm thủ tục trả lương, thưởng hàng tháng và các dịp lễ tết cho nhân viên.
- Lập danh sách những nhân viên nộp thuế thu nhập cá nhân, xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên nếu có.
- Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.
- Tính thưởng hoa hồng cho các bộ phận theo các cơ chế đã được công ty ban hành.
- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm kế toán, đã từng làm công ty xây dựng, kiến trúc – nội thất là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng.
- Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.
- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm kế toán Misa, Fast…
Quyền lợi
- Lương cứng từ10.000.000 – 11.000.000đồng/tháng +thưởng.
- Công ty môi trường trẻ trung, sếp cực dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty.
- Review lương định kỳ theo năng lực đóng góp và sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
-Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (làm việc 2 thứ 7 cách tuần)
Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30 - 18h00
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
