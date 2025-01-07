Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Synergy Power làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Theo dõi và hạch toán các tài khoản công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương và các khoản chi phí theo lương. Theo dõi hạch toán các khoản thuế TNCN.

- Kết hợp các kế toán viên khác kiểm soát chứng từ thanh toán các khoản chi phí theo đúng quy định của Pháp luật về kế toán, thuế.

- Kết hợp với các kế toán viên khác phân loại phân bổ các loại chi phí cho dự án.

- Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ: báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN....

- Cuối năm tổng hợp sổ sách, kết chuyển lên báo cáo tài chính.

- Hỗ trợ Kế toán trưởng làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng khi Công ty làm hồ sơ vay vốn, hoặc làm các thủ tục để hỗ trợ khách hàng vay vốn.

- Thực hiện các công việc khác khi được Kế toán trưởng phân công.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn