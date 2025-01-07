Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Synergy Power làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Synergy Power
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Synergy Power

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15

- BT16A3 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi và hạch toán các tài khoản công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương và các khoản chi phí theo lương. Theo dõi hạch toán các khoản thuế TNCN.
- Kết hợp các kế toán viên khác kiểm soát chứng từ thanh toán các khoản chi phí theo đúng quy định của Pháp luật về kế toán, thuế.
- Kết hợp với các kế toán viên khác phân loại phân bổ các loại chi phí cho dự án.
- Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ: báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN....
- Cuối năm tổng hợp sổ sách, kết chuyển lên báo cáo tài chính.
- Hỗ trợ Kế toán trưởng làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng khi Công ty làm hồ sơ vay vốn, hoặc làm các thủ tục để hỗ trợ khách hàng vay vốn.
- Thực hiện các công việc khác khi được Kế toán trưởng phân công.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Synergy Power Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Synergy Power

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Synergy Power

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15-BT16A3 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

