Tuyển Kế toán tổng hợp công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị văn khê, Hà Đông, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng Công Ty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Cấp Trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

● Tối thiểu 2 năm làm kế toán tổng hợp

● Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, excel, phần mềm misa, getfly

● Nắm vững lý thuyết cơ bản về hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán

● Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến,trung thực

Tại công ty TNHH CSGVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

• Khả năng phát triển kỹ năng của bản thân và thăng tiến cao

• Chế độ tháng lương thứ 13, nghỉ phép...

• Chế độ thưởng theo quy định của Công ty, hằng năm đều có hoạt động Teambuilding

• Chế độ đóng bảo hiểm

• Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam ((BHYT, BHXH, BHTN...)

Thời gian làm việc:

• Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 – 17h00

• Thứ 7: 8h00 – 12h00

Địa điểm làm việc: tầng 9, tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH CSGVINA

