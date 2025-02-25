Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận hàng cùng các bộ phận, nhập số liệu vào phần mềm

Check và báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày

Kiểm soát thu, chi nhà hàng

Dựa vào định mức cân đối nguyên vật liệu, thực phẩm tồn kho và đề xuất nhập hàng

Cùng bếp trưởng và quản lý thực hiện tính giá thành và hạch toán giá vốn cho từng món ăn trong nhà hàng

Cân đối tồn kho, định mức tồn kho hàng ngày

Kiểm soát giá cả của hàng hóa mua vào, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập, tồn kho

Định kỳ hàng tháng kiểm tra kho đồ ăn, kho đồ uống theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng thực tế trong kho. Kết hợp cùng các bộ phận kiểm kê số lượng hàng hóa, tồn kho trong kho, bếp và báo cáo

Kiểm tra, đối chiếu công nợ, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp trong thời hạn quy định

Lập, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng, lập các báo cáo thuế, BCTC đúng hạn theo quy định

Quản lý tài sản dụng cụ hiện có và mua mới, ghi nhận số liệu công cụ hư hỏng, đổ vỡ hàng tháng

Lập báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận, BGĐ

Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Kế Toán Trưởng

Kiểm soát, lưu trữ chứng từ kế toán phù hợp với quản lý ghi Sổ nội bộ

Các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng hoặc Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực kế toán nhà hàng

Có đam mê với công việc, thái độ nghiêm túc và gắn bó

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, nhiệt tình và cẩn thận

Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

