Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Ico Euro
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty cổ phần Ico Euro

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận hàng cùng các bộ phận, nhập số liệu vào phần mềm
Check và báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày
Kiểm soát thu, chi nhà hàng
Dựa vào định mức cân đối nguyên vật liệu, thực phẩm tồn kho và đề xuất nhập hàng
Cùng bếp trưởng và quản lý thực hiện tính giá thành và hạch toán giá vốn cho từng món ăn trong nhà hàng
Cân đối tồn kho, định mức tồn kho hàng ngày
Kiểm soát giá cả của hàng hóa mua vào, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập, tồn kho
Định kỳ hàng tháng kiểm tra kho đồ ăn, kho đồ uống theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng thực tế trong kho. Kết hợp cùng các bộ phận kiểm kê số lượng hàng hóa, tồn kho trong kho, bếp và báo cáo
Kiểm tra, đối chiếu công nợ, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp trong thời hạn quy định
Lập, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng, lập các báo cáo thuế, BCTC đúng hạn theo quy định
Quản lý tài sản dụng cụ hiện có và mua mới, ghi nhận số liệu công cụ hư hỏng, đổ vỡ hàng tháng
Lập báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận, BGĐ
Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Kế Toán Trưởng
Kiểm soát, lưu trữ chứng từ kế toán phù hợp với quản lý ghi Sổ nội bộ
Các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng hoặc Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực kế toán nhà hàng
Có đam mê với công việc, thái độ nghiêm túc và gắn bó
Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, nhiệt tình và cẩn thận
Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ico Euro

Công ty cổ phần Ico Euro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

