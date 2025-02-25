Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Thiên Á, số 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thu thập quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra của công ty, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày

Kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán theo đúng quy định

Rà soát đối chiếu công nợ với đối tác và các bên liên quan

Quản lý và trích lập, phân bổ chi phí, công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Tính và hạch toán lương, các khoản trích theo lương

Rà soát số liệu chi tiết, tổng hợp, thực hiện báo cáo quản trị

Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tờ khai TNCN, GTGT, TNDN,..)

Lập các tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính tháng/năm và các báo cáo thống kê, giải trình khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc cơ quan nhà nước

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định

Cập nhật quy định mới của các cơ quan chức năng có liên quan

Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Nữ, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán các trường như HV Ngân hàng, HV Tài chính, ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại

Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng lập kế hoạch, xử lý công việc nhanh

Có khả năng nắm bắt nhanh thông tin liên quan đến công việc

Cẩn thận, tỉ mỉ

Có thể giao tiếp tốt với nội bộ và khách hàng

Có trách nhiệm cao với công việc.

Mức lương: 16.000.000 - 18.000.000 đồng/ tháng

Hỗ trợ 1 phần bữa trưa tại công ty

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm và chế độ chính sách theo quy định của công ty

