Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
- Hà Nội: Toà Thiên Á, số 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Thu thập quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra của công ty, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày
Kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán theo đúng quy định
Rà soát đối chiếu công nợ với đối tác và các bên liên quan
Quản lý và trích lập, phân bổ chi phí, công cụ dụng cụ, tài sản cố định
Tính và hạch toán lương, các khoản trích theo lương
Rà soát số liệu chi tiết, tổng hợp, thực hiện báo cáo quản trị
Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ (tờ khai TNCN, GTGT, TNDN,..)
Lập các tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính tháng/năm và các báo cáo thống kê, giải trình khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc cơ quan nhà nước
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định
Cập nhật quy định mới của các cơ quan chức năng có liên quan
Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng lập kế hoạch, xử lý công việc nhanh
Có khả năng nắm bắt nhanh thông tin liên quan đến công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ
Có thể giao tiếp tốt với nội bộ và khách hàng
Có trách nhiệm cao với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 1 phần bữa trưa tại công ty
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm và chế độ chính sách theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI