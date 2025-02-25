Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, tòa Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tầng 1 là Public Bank)

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

• Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.

• Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các hệ thống kế toán.

• Hỗ trợ phân tích chi phí và lập dự toán ngân sách.

• Thực hiện quyết toán thuế hàng năm và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

• Cung cấp số liệu kế toán cho CBQL có thẩm quyền khi được yêu cầu.

• Tham gia công tác kiểm toán và phối hợp với các đơn vị chức năng khác.

• Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình kế toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc tương đương.

2. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuê, kế toán tổng hợp.

3. Kiến thức và kỹ năng:

• Có kiến thức về hạch toán kế toán và những quy định pháp luật về kế toán/ thuế.

• Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

• Kỹ năng xử lý thông tin nhanh.

Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông Thì Được Hưởng Những Gì

