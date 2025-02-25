Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông
- Hà Nội: Tầng 13, tòa Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tầng 1 là Public Bank)
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc:
• Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.
• Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các hệ thống kế toán.
• Hỗ trợ phân tích chi phí và lập dự toán ngân sách.
• Thực hiện quyết toán thuế hàng năm và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
• Cung cấp số liệu kế toán cho CBQL có thẩm quyền khi được yêu cầu.
• Tham gia công tác kiểm toán và phối hợp với các đơn vị chức năng khác.
• Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình kế toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuê, kế toán tổng hợp.
3. Kiến thức và kỹ năng:
• Có kiến thức về hạch toán kế toán và những quy định pháp luật về kế toán/ thuế.
• Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.
• Kỹ năng xử lý thông tin nhanh.
Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
