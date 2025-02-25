Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Mức lương 600 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Xphomes Star, Khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Theo dõi thực hiện việc sử dụng dòng tiền, dòng vốn, theo dõi dòng thu từ Bất động sản của doanh nghiệp.

2. Lập phương án vay vốn. Thực hiện hồ sơ hạn mức ngân hàng, giải ngân các khoản vay theo hạn mức.

3. Lập báo cáo tài chính theo quý/năm và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

4. Theo dõi tài sản thế chấp tại ngân hàng, theo dõi các khoản vay đến hạn phải trả, báo cáo các khoản phải trả theo định kỳ, các khoản trả trước hạn.

5. Tham gia lập báo cáo tiến độ thi công các công trình về góc độ tài chính của các công trình, dự án;

6. Triển khai các phần việc khác theo kế hoạch của phòng và sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

* YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Kiến thức & trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, Tài chính – kế toán

- Có kinh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán

- Am hiểu các quy định pháp luật có liên quan.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu có 2 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp và am hiểu về tài chính, ngân hàng

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

