Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tuấn Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý công nợ và tồn kho

• Theo dõi công nợ, đối chiếu và kiểm tra tính chính xác của công nợ phải thu, phải trả.

• Theo dõi số liệu tồn kho, kiểm tra, rà soát và kết xuất dữ liệu gửi báo cáo công nợ, tồn kho định kỳ.

2. Xử lý chứng từ, hóa đơn và sổ sách kế toán

• Xuất hóa đơn bán hàng, phiếu bán hàng, phiếu nhập kho, xuất kho trên phần mềm kế toán.

• Sắp xếp, kiểm tra tính hợp lệ của các loại chứng từ, hóa đơn.

• Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và hạch toán chứng từ kế toán vào phần mềm.

• Bảo quản, sắp xếp, lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định.

3. Báo cáo tài chính và kê khai thuế

• Lập và kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào theo tháng/quý/năm.

• Thiết lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm.

• Thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT.

• Phối hợp với bộ phận kế toán thuế để hoàn thành các yêu cầu pháp lý về tài chính, thuế.

• Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, BHXH khi có yêu cầu.