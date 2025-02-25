Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tổng hợp và kiểm tra chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp theo quy định
Lập báo cáo tài chính & báo cáo thuế
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và lên kế hoạch thanh toán hợp lý.
Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý
Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí, đảm bảo đúng ngân sách công ty
Thực hiện quyết toán thuế & làm việc với cơ quan chức năng
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách đầy đủ, khoa học, bảo mật thông tin
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 37 tuổi, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán
37 tuổi
năm kinh nghiệm
Thành thạo nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững các chế độ kế toán.
Biết tổng hợp, phân tích báo cáo chính xác, xử lý tốt các vấn đề về thuế
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh từ 15 - 20 triệu, xét tăng lương theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển dài lâu.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, hỗ trợ phần mềm kế toán hiện đại (Misa, Excel…).
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng Lễ, Tết, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company
