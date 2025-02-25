Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổng hợp và kiểm tra chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp theo quy định

Lập báo cáo tài chính & báo cáo thuế

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và lên kế hoạch thanh toán hợp lý.

Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý

Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí, đảm bảo đúng ngân sách công ty

Thực hiện quyết toán thuế & làm việc với cơ quan chức năng

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách đầy đủ, khoa học, bảo mật thông tin

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 37 tuổi, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán

37 tuổi

năm kinh nghiệm

Thành thạo nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững các chế độ kế toán.

Biết tổng hợp, phân tích báo cáo chính xác, xử lý tốt các vấn đề về thuế

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 15 - 20 triệu, xét tăng lương theo năng lực

15 - 20 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển dài lâu.

chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, hỗ trợ phần mềm kế toán hiện đại (Misa, Excel…).

hỗ trợ phần mềm kế toán hiện đại (Misa, Excel…)

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng Lễ, Tết, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin