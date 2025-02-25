Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, hẻm 29/39/14 Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư, kế hoạch sử dụng vốn có hiệu quả.

Tham gia đề xuất các giải pháp và phương án huy động vốn đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tham gia xây dựng và phát triển quy trình, chính sách tài chính-kế toán trong toàn công ty.

Tham gia xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động cho các hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.

Theo dõi và quản lý dòng tiền vào ra của doanh nghiệp

Tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán tài chính.Cập nhật các thay đổi trong chính sách kế toán và thuế để áp dụng phù hợp

Xây dựng tổ chức và giám sát hoạt động của bộ phận kế toán

Tham gia tổ chức thực hiện công tác hạch toán giá thành, phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty. Tổ chức thực hiện công tác lập báo cáo quyết toán thuế.

Tham gia thực hiện các quan hệ ngoại giao với các ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính - kế toán, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

Phân tích số liệu tài chính, đứa ra đề xuất hỗ trợ.

Tham gia tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản, tập hợp chi phí, lập chứng từ ban đầu, ghi chép, luân chuyển và lưu giữ các tài liệu về tài chính - kế toán trong toàn Công ty.

Thực hiện các quan hệ ngoại giao với cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên môn

Thực hiện lưu trữ các giấy tờ liên quan

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ leader trở lên (Ưu tiên đã từng làm qua Công ty sản xuất hoặc có hệ thống, chuỗi cửa hàng siêu thị điện máy/ Siêu thị Nội thất).

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Phẩm chất:

+ Trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao.

+ Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

+ Chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức.

- Kiến thức chuyên môn:

+ Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

+ Kỹ năng phân tích tài chính để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

+ Kiến thức về các loại thuế và các quy định pháp luật liên quan.

+ Kinh nghiệm lập, kiểm soát báo cáo tài chính và làm việc với cơ quan thuế, kiêm toán.

-Thái độ:

+ Lắng nghe, khéo léo, chủ động

+Là người tuân thủ kỷ luật, đề cao tính trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ THƯƠNG MẠI GDT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-22tr /tháng

- Tham gia các hoạt động của công ty: Sinh nhật, liên hoan, Year end party,...

- Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

- Được đóng BHYT, BHXH theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng

- Sếp có tâm

