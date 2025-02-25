Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại Nông Nghiệp Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Toà nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1. Quản lý và kiểm soát tài chính:

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, đảm bảo ghi chép đầy đủ, chính xác các giao dịch tài chính.

- Theo dõi và quản lý tài khoản kế toán tổng hợp và chi tiết.



2. Lập báo cáo tài chính:

- Chuẩn bị và trình bày các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.

- Phân tích số liệu tài chính để đưa ra các khuyến nghị cải thiện hoạt động tài chính của công ty.



3. Kiểm tra và đối chiếu số liệu:

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các sổ sách, chứng từ kế toán.

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.



4. Quản lý thuế và tuân thủ pháp luật:

- Tính toán, kê khai và nộp các loại thuế theo quy định (VAT, thuế TNDN, thuế TNCN,...).

- Phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị kiểm toán trong các đợt kiểm tra, quyết toán.



5. Hỗ trợ quản lý ngân sách:

- Tham gia xây dựng, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện ngân sách của công ty.

- Báo cáo và đưa ra các khuyến nghị khi có sai lệch giữa thực tế và ngân sách.



6. Hỗ trợ các hoạt động khác:

- Hỗ trợ quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

Mức lương: 13-15 triệu/tháng

Chế độ đãi ngộ theo quy định chung của công ty, đóng BHXH sau thời gian thử việc

Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2- hết sáng thứ 7

