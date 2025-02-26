Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT1 - 2 Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Theo dõi Hợp đồng đầu vào - ra

• Theo dõi công nợ khách hàng

• Cân đối DT CP chi tiết theo từng dự án, thuế đầu ra đầu vào đảm bảo tính hợp lý theo dự toán công trình, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ vay vốn ngân hàng, quyết toán thuế và các cv liên quan...

• Xuất hóa đơn GTGT theo quy định

• Báo cáo thu chi hàng tháng, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

• Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành.

. Tham mưu cho BGĐ về việc sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn tài chính và hoàn thiện hệ thống quản lý kế toán của Công ty.

• Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ở chuyên ngành Kế toán

-Kinh nghiệm tối thiểu 2-4 năm tại vị trí Kế toán hoặc tương đương (Ưu tiên Ứng viên đã từng làm Doanh nghiệp Xây Dựng & Nội Thất).

-Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán

-Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới.

-Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích.

-Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao.

-Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Misa

-Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng phân tích và dự báo; Kỹ năng giao việc, kiểm tra, giám sát; Kỹ năng đào tạo và đánh giá nhân viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản 10 triệu/tháng – 12 triệu/tháng

-Khuyến khích, tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

-Công ty có hơn 10 năm phát triển bền vững.

-Sếp tâm huyết, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tương trợ nhau.

-Thưởng Tết tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh.

-Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY

