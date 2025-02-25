Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
- Hà Nội: Tòa nhà Netland, 27 Lê Văn Lương, tầng 3, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kế toán thương mại dịch vụ : kiểm tra soát xét chứng từ kế toán, phân tích và hiểu được bản chất các nghiệp vụ kinh tế đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cao.
- Thực hiện ghi chép kế toán thông qua việc lập các chứng từ kế toán theo mẫu quy định của pháp luật và của Công ty, tiến hành định khoản và cập nhật vào phần mềm kế toán đảm đảm chính xác, trung thực và kịp thời.
- Lập các báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ theo quy định của công ty và nhà nước.
- Các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi, kho hàng, Thuế,....
- Các công việc kế toán khác được giao
- Báo cáo thuế và làm quyết toán thuế hàng năm
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm > 5 năm
- Đã từng quyết toán thuế với cơ quan thuế
- Chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 01 tháng bằng 80% lương chính
- Thưởng tháng 13
- Sau thử việc ký HĐ chính thức
- Đóng BHXH và đầy đủ chế độ cho NLĐ theo quy định Công ty, như: thưởng cổ phần, thưởng ngày lễ, du lịch, nghỉ lễ tết theo lịch Nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ, chế độ ốm đau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
