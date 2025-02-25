Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư VBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Moonlight số 5/6 Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Công tác chuyên môn:

- Kiểm tra chứng từ, làm thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho CBNV và nhà cung cấp.

- Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, nhập hóa đơn đầu ra vào phần mềm kế toán.

- Nhập liệu vào phần mềm kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.

- Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDH hàng quý/năm.

- Theo dõi, kiểm tra nguồn vốn đầu tư tại các các công ty con, Công ty liên doanh.

- Giao dịch ngân hàng, thuế....

- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng để phục vụ vay vốn.

- Kê khai tài sản cố định, CCDC Công ty phối hợp HCNS kiểm kê tài sản định kỳ (6 tháng/ lần)

- Phối hợp cùng nhân sự kiểm tra tài sản, vật tư, CCDC của Công ty.

- Kiểm tra cách chấm công, tính lương của bộ phận HCNS.

2. Trách nhiệm công việc:

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán.

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

2. Kinh nghiệm: Yêu cầu ứng viên có từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

3. Độ tuổi: Ưu tiên độ tuổi 1990 đến 1999

4. Kỹ năng và phẩm chất:

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình.

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư VBG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

- Thu nhập: 12.000.000 - 17.000.000 vnđ

- Thử việc 1 - 2 tháng (Tùy năng lực).

- Các khoản thưởng chung ngày Lễ, Tết theo quy định.

2. Phúc lợi (khi trở thành nhân viên chính thức):

Ngoài các quyền lợi cơ bản, ứng viên nhận được phúc lợi:

- Cung cấp đồng phục, trang thiết bị hỗ trợ công việc.

- Môi trường khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cá nhân.

- Các khóa đào tạo nâng cao theo năng lực nhân sự.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư VBG

