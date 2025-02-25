Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tony Travel Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tony Travel Asia, công ty du lịch quốc tế uy tín chuyên tổ chức các tour du lịch tại Việt Nam và Đông Dương, hiện đang tìm kiếm KẾ TOÁN TỔNG HỢP tài năng để gia nhập đội ngũ. Nếu bạn yêu thích công việc kế toán, có đam mê với ngành du lịch và mong muốn làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hãy gia nhập cùng chúng tôi!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Quản lý thu chi: Xử lý các khoản thu - chi theo dự toán và quyết toán Tour từ bộ phận Điều Hành.

• Quyết toán Tour: Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc quyết toán các tour khi kết thúc.

• Cập nhật công nợ: Theo dõi, kiểm tra công nợ đối tác (Khách sạn, Vé máy bay, Hướng dẫn viên, Xe cộ...).

• Hạch toán sổ sách: Thực hiện các hạch toán sổ sách kế toán nội bộ hàng ngày theo phân công.

• Hỗ trợ kế toán thuế: Phối hợp cùng bộ phận kế toán thuế để hoàn tất công việc liên quan.

• Các nhiệm vụ khác: Thực hiện công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn.

• Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có năng lực chuyển môn, kỹ năng tốt về Word, Excel vẫn được công ty xem xét và đào tạo

• Thành thạo các công cụ kế toán cơ bản và kỹ năng sử dụng phần mềm Excel, Word.

• Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận và có khả năng tư duy logic tốt.

Tại Công ty TNHH Tony Travel Asia Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập hấp dẫn: 10-15 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

• Bảo hiểm đầy đủ: Được tham gia BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

• Chế độ phúc lợi: Thưởng hàng năm, thưởng lễ Tết đầy đủ, đi du lịch và nghỉ mát hàng năm.

• Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

• Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo cơ hội học hỏi.

Nếu bạn là người đam mê công việc kế toán, yêu thích ngành du lịch và mong muốn có cơ hội phát triển, đừng bỏ lỡ cơ hội gia nhập Tony Travel Asia!

Nhanh tay ứng tuyển để cùng Tony Travel Asia xây dựng những chuyến đi đáng nhớ cho khách hàng và phát triển sự nghiệp của chính bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tony Travel Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.