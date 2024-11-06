Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Quân
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Quân

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khách sạn Thể Thao, số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán.
- Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các bút toán nghiệp vụ trong bộ máy kế toán (bao hồm bút toán thu chi, định khoản & chỉnh sửa nếu có sai sót) theo đúng luật thuế, luật kế toán và theo quy định công ty.
- Thực hiện các bút toán định khoản, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, dự phòng… phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính mỗi tháng.
- Kê khai, nộp thuế (nếu có) và giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu theo yêu cầu của Kế toán trưởng cho Ban Giám đốc, Cơ quan thuế và kiểm toán khi cần.
- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn..

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính – kế toán và/hoặc các chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng MicrosoftOffice
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán nhưMisa, và một số phần mềmkhác…
- Có kiến thức tốt về hệ thống và chuẩn mực kế toán
- Tính cách: Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực cao, nhanh nhẹn.

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Quân Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực, up to 15tr/tháng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội học hỏi thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Hưởng chế độ ngày nghỉ phép, lương tháng 13 và các chế độ khác tuân thủ Luật Lao Động và quy định của công ty.
- Có lương, thưởng theo năng lực, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Quân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 - CT1, Yên Hoà Parkview, số 3 đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

