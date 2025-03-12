Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Đất Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Đạo Thúy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Lập báo cáo chi tiết, tổng hợp liên quan đến dự án công trình định kỳ hoặc đột xuất

- Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản chi phí đầu tư liên quan đến công trình.

- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến công trình và thực hiện thủ tục thanh toán cho các nhà thầu.

- Quản lý, kiểm soát thanh toán nhà cung cấp cũng như với khách hàng, công nợ phải thu, phải trả….

- Phối hợp với các phòng ban rà soát tình hình thực hiện các hợp đồng của dự án, hạn chế tối thiểu các rủi ro cho Công ty

- Tổng hợp chi phí đầu tư công trình

- Phối hợp với các Phòng thúc đẩy tiến trình công việc

- Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, năm

- Giao dịch các cơ quan Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm,...

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ/ Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/Tài chính.

- Số năm kinh nghiệm: 3 năm trở lên với vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất,bất động sản là 1 lợi thế.

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm.

- Vi tính: Thành thạo MS Word, Excel,Phầm mềm kế toán Misa,Fast…

Quyền Lợi

- Lương cứng: 12.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ/tháng(hoặc theo năng lực)

- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật

- Nâng lương theo chế độ công ty

- Môi trường trẻ trung, năng động

- Du lịch hằng năm, tổ chức dã ngoại, sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan, tất niên, teambuilding.....

Cách Thức Ứng Tuyển

