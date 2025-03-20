Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Ghi nhận và phân loại các khoản thu chi của các dự án kinh doanh
Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.
Đối chiếu và kiểm soát số liệu.
Lên báo cáo tài chính hàng tháng, quý năm.
Kiểm tra luồng tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của Công ty, của pháp luật và có lợi cho Công ty.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu của Công ty.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.
Ưu tiên độ tuổi từ 1995-1999
Lên được báo cáo tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan từ 2 năm
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Google Sheet.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng (từ 14 - 17 triệu) + Phụ cấp + Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
