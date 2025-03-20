Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Ghi nhận và phân loại các khoản thu chi của các dự án kinh doanh
Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.
Đối chiếu và kiểm soát số liệu.
Lên báo cáo tài chính hàng tháng, quý năm.
Kiểm tra luồng tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của Công ty, của pháp luật và có lợi cho Công ty.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.
Ưu tiên độ tuổi từ 1995-1999
Lên được báo cáo tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan từ 2 năm
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Google Sheet.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (từ 14 - 17 triệu) + Phụ cấp + Thưởng
Thu nhập:
Chính sách thưởng: thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.
Chính sách thưởng:
Chế độ phúc lợi
Cơ hội phát triển sự nghiệp:
Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 125 Dương Quảng Hàm - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

