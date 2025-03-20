Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Ghi nhận và phân loại các khoản thu chi của các dự án kinh doanh

Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.

Đối chiếu và kiểm soát số liệu.

Lên báo cáo tài chính hàng tháng, quý năm.

Kiểm tra luồng tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của Công ty, của pháp luật và có lợi cho Công ty.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

Ưu tiên độ tuổi từ 1995-1999

Lên được báo cáo tài chính.

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan từ 2 năm

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Google Sheet.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (từ 14 - 17 triệu) + Phụ cấp + Thưởng

Thu nhập:

Chính sách thưởng: thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.

Chính sách thưởng:

Chế độ phúc lợi

Cơ hội phát triển sự nghiệp:

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin