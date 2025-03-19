Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lotte World Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lotte World Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty TNHH Lotte World Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Lotte World Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hầm B1

- B2, toà Trung tâm thương mại Lotte Mall Hà Nội, số 272 đường Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Xem xét báo cáo doanh thu và hợp đồng bán hàng/ Review revenue reports and sale contracts
Đối chiếu giữa dữ liệu trên hệ thống bán hàng và hệ thống kế toán/ Reconcile between data on the sales system and accounting system
Theo dõi công nợ phải thu và quản lý các hợp đồng mua bán/ Monitor account receivable and manage sale contracts "
Kiểm soát thu tiền mặt và báo cáo chuyển khoản/ Follow cash collection and bank reports "
Hạch toán các bút toán tổng hợp vào cuối tháng và cuối năm/ Book journal entries at the month/year end
Cung cấp chứng từ và báo cáo cho các phòng ban trong và ngoài công ty/ Provide documents for internal and external stakeholders"
Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc của kế toán doanh thu và thu ngân/ Recruit, train and evaluate performance of revenue accountants and cashiers
Quản lý và phân công công việc cho các kế toán doanh thu và thu ngân/ Manage and allocate tasks among revenue accountants and cashiers"

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Lotte World Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực giải trí
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Lương tháng 13
Đóng bảo hiểm full lương
Bảo hiểm sức khỏe
Thưởng, quà tặng ngày lễ
Có canteen ăn trưa
Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lotte World Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lotte World Việt Nam

Công ty TNHH Lotte World Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

