Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lotte World Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xem xét báo cáo doanh thu và hợp đồng bán hàng/ Review revenue reports and sale contracts

Đối chiếu giữa dữ liệu trên hệ thống bán hàng và hệ thống kế toán/ Reconcile between data on the sales system and accounting system

Theo dõi công nợ phải thu và quản lý các hợp đồng mua bán/ Monitor account receivable and manage sale contracts "

Kiểm soát thu tiền mặt và báo cáo chuyển khoản/ Follow cash collection and bank reports "

Hạch toán các bút toán tổng hợp vào cuối tháng và cuối năm/ Book journal entries at the month/year end

Cung cấp chứng từ và báo cáo cho các phòng ban trong và ngoài công ty/ Provide documents for internal and external stakeholders"

Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc của kế toán doanh thu và thu ngân/ Recruit, train and evaluate performance of revenue accountants and cashiers

Quản lý và phân công công việc cho các kế toán doanh thu và thu ngân/ Manage and allocate tasks among revenue accountants and cashiers"