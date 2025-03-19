Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lotte World Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Lotte World Việt Nam
- Hà Nội: Hầm B1
- B2, toà Trung tâm thương mại Lotte Mall Hà Nội, số 272 đường Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Xem xét báo cáo doanh thu và hợp đồng bán hàng/ Review revenue reports and sale contracts
Đối chiếu giữa dữ liệu trên hệ thống bán hàng và hệ thống kế toán/ Reconcile between data on the sales system and accounting system
Theo dõi công nợ phải thu và quản lý các hợp đồng mua bán/ Monitor account receivable and manage sale contracts "
Kiểm soát thu tiền mặt và báo cáo chuyển khoản/ Follow cash collection and bank reports "
Hạch toán các bút toán tổng hợp vào cuối tháng và cuối năm/ Book journal entries at the month/year end
Cung cấp chứng từ và báo cáo cho các phòng ban trong và ngoài công ty/ Provide documents for internal and external stakeholders"
Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc của kế toán doanh thu và thu ngân/ Recruit, train and evaluate performance of revenue accountants and cashiers
Quản lý và phân công công việc cho các kế toán doanh thu và thu ngân/ Manage and allocate tasks among revenue accountants and cashiers"
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Lotte World Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Lương tháng 13
Đóng bảo hiểm full lương
Bảo hiểm sức khỏe
Thưởng, quà tặng ngày lễ
Có canteen ăn trưa
Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lotte World Việt Nam
