Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh
- Hà Nội:
- Tầng 3 Tòa nhà N07
- B1.1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, hạch toán vào phần mềm kế toán.
Các công việc phục vụ các báo cáo thuế tháng/ quý/ năm.
Theo dõi, kiểm soát thu chi, kiểm kê quỹ hàng tháng và định kỳ/đột xuất.
Làm hồ sơ và theo dõi các việc liên quan đến kế toán ngân hàng
Làm phiếu xuất-nhập và theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa tại kho, các khách hàng ký gửi
Lập hồ sơ, lưu trữ các sổ sách và tài liệu kế toán, thuế của Công ty.
Lập báo cáo quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Công ty.
Các công việc khác có liên quan đến KT theo sự phân công của BGĐ.
Quản lý, sắp xếp công việc phòng kế toán.
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp nội bộ cho các đơn vị cung cấp hàng hóa cho các hệ thống siêu thị.
Yêu cầu: Ứng viên trung thực, nhiệt tình, năng động, tận tâm với công việc, hòa đồng với đồng nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh Thì Được Hưởng Những Gì
sau thử việc
13,5 triệu++
Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, chế độ nghỉ mát, nghỉ phép theo quy định của công ty và các chế độ theo quy định của luật lao động.
Được nghỉ các ngày lễ lớn trong năm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia BHXH, BHYT.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
