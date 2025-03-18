Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 Tòa nhà N07 - B1.1 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, hạch toán vào phần mềm kế toán.

Các công việc phục vụ các báo cáo thuế tháng/ quý/ năm.

Theo dõi, kiểm soát thu chi, kiểm kê quỹ hàng tháng và định kỳ/đột xuất.

Làm hồ sơ và theo dõi các việc liên quan đến kế toán ngân hàng

Làm phiếu xuất-nhập và theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa tại kho, các khách hàng ký gửi

Lập hồ sơ, lưu trữ các sổ sách và tài liệu kế toán, thuế của Công ty.

Lập báo cáo quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Công ty.

Các công việc khác có liên quan đến KT theo sự phân công của BGĐ.

Quản lý, sắp xếp công việc phòng kế toán.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp nội bộ cho các đơn vị cung cấp hàng hóa cho các hệ thống siêu thị.

Yêu cầu: Ứng viên trung thực, nhiệt tình, năng động, tận tâm với công việc, hòa đồng với đồng nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phụ cấp sau thử việc từ 13,5 triệu++ (Có thể thương lượng tùy theo năng lực và kết quả phỏng vấn)

sau thử việc

13,5 triệu++

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, chế độ nghỉ mát, nghỉ phép theo quy định của công ty và các chế độ theo quy định của luật lao động.

Được nghỉ các ngày lễ lớn trong năm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia BHXH, BHYT.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Công Nghệ Gia Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin