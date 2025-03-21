Tuyển Kế toán tổng hợp MOBILELEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 hồ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm tra, hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Quản lý, theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán, các sổ chi tiết với sổ cái.

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các đơn vị kiểm tra tài chính.

Thực hiện quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán, quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn, kiểm soát công việc của kế toán viên trong bộ phận. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Thời gian làm việc 8h30-17h thứ Hai – sáng thứ Bảy (nghỉ chiều t7, CN)

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sàn TMĐT

Am hiểu về luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, SAP, Fast, Bravo...) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.

Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế

Tại MOBILELEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13.000.000 VNĐ/ 26 ngày (Thử việc tháng đầu hưởng 80%)

Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày làm việc

Phụ cấp xăng xe: 100.000/tháng

Đóng bảo hiểm sau 6 tháng

Thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn, nghỉ mát hàng năm, tiệc cuối năm

Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí

Tiện ích văn phòng cho nhân viên: Khu vực ngủ nghỉ, khu vực ăn uống, lò vi sóng, tủ lạnh, đồ ăn nhẹ…

Thưởng lương tháng 13, lễ, tết và các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty

Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định

Hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MOBILELEGEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.