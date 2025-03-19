Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HongKong Tower 243A La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm: Nhập liệu, kiểm soát hóa đơn đầu ra, đầu vào, phiếu thu, phiếu chi, tiền gửi ngân hàng phiếu kế toán, hạch toán lương và các nghiệp vụ phát sinh liên quan tới hệ thống báo cáo thuế.

Tạo hồ sơ giá vốn, tính giá thành sản phẩm hàng tháng.

Làm các hợp đồng lao động, các giấy tờ kèm theo hợp đồng lao động, hồ sơ lương, bảo hiểm phù hợp với báo cáo thuế.

Cân đối làm giá hóa đơn đầu vào và làm các hợp đồng, hồ sơ pháp lý đúng quy định, hóa đơn chi phí theo báo cáo thuế và theo các bộ phận đề xuất.

In và ký sổ sách hàng tháng, quý, năm trước khi quyết toán.

Phối hợp xử lý các khoản nợ ảo, đảo tiền cho phù hợp với báo cáo tài chính.

Lập các báo cáo, xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hỗ trợ hoàn thành công việc khi cần.

Làm hợp đồng hạn mức vơi các tổ chức tín dụng.

Làm các công việc khác theo sự phân công, công việc trực tiếp của GĐ.

Lập phiếu thu, phiếu chi theo đề nghị của các bộ phận

Thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp

Theo dõi sổ sách nội bộ hạch toán, lập BCTC nội bộ báo cáo lợi nhuận cho ban giám đốc hàng tháng, quý, năm

Tính lương, tính BHXH làm các thủ tục BHXH cho CNV, hợp đồng lao động

Làm các công việc khác theo sự phân công, công việc trực tiếp của GĐ

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và các luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, đáp ứng tiến độ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.