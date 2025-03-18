Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo kế hoạch và danh sách chi tiết cho từng tour Du lịch, bao gồm các thông tin như ngày khởi hành, điểm đến, phương tiện, khách sạn, và các chi phí liên quan.

- Quyết toán toàn bộ tour Du lịch Quốc tế và Nội địa, bao gồm việc tính toán chi phí, thu nhập, và thuế liên quan.

- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho từng tour Du lịch.

- Xác định và quản lý các chi phí liên quan đến tour Du lịch, bao gồm chi phí vận chuyển, khách sạn, ăn uống, và các chi phí khác.

- Tổng hợp và phân tích dữ liệu tài chính liên quan đến tour Du lịch để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

- Có chuyên môn và trình độ đại học với chuyên ngành kế toán, tài chính;

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 1 – 3 năm;

- Hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng, phần mềm quản lý du lịch;

- Biết tiếng Anh để có thể đọc được invoice của từng đoàn khách

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp ăn trưa, thưởng Lễ, Tết, lương T13

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp

- Được hưởng 12 ngày phép năm

- Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển kỹ năng để nâng cao năng lực và cơ hội thăng tiến

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ mạnh mẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

