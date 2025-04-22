Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV VILATA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 40 đường Lồ Ồ, phường Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày: bao gồm mua hàng, bán hàng, thu chi, công nợ, kho, tiền gửi ngân hàng, tài sản cố định…

Theo dõi và kiểm soát công nợ: Đối chiếu định kỳ với nhà cung cấp và khách hàng, đảm bảo số liệu chính xác và đúng hạn thanh toán.

Thực hiện các bút toán cuối kỳ, kết chuyển, lập bảng cân đối tài khoản, báo cáo tài chính tháng, quý, năm.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, đảm bảo số liệu đồng nhất giữa các phần hành kế toán

Lập các báo cáo kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc và các báo cáo phục vụ cho quản trị nội bộ (dòng tiền, lãi lỗ từng mảng, phân tích chi phí…).

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn và các báo cáo liên quan để nộp cơ quan thuế đúng thời hạn.

Kiểm tra và tập hợp hóa đơn, các phát sinh trong ngày vào phần mềm Misa / fast, kết hợp với các bộ phận theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng ,trả hộ.

Tham gia đóng góp xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, quản lý tài chính trong công ty.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ chứng từ, hợp đồng, sổ sách kế toán đầy đủ, khoa học, đúng quy định.

Hướng dẫn và kiểm soát công việc của kế toán viên phần hành (kế toán kho, công nợ, thanh toán...).

Cập nhật và áp dụng đúng các quy định, chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật về thuế.

Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán khác khi cần.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo kỹ năng lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA hoặc tương đương), Excel nâng cao (Pivot, VLOOKUP, SUMIF…).

Hiểu biết về chính sách thuế, luật kế toán hiện hành.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VILATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực)

Thu nhập từ 12 - 15 triệu/tháng (

tùy theo năng lực

)

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (Thưởng lễ tết, team building, du lịch hội họp...)

Thưởng lễ tết, team building, du lịch hội họp...

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VILATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin