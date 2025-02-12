Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Tổ 4 - KP8 - P Uyên Hưng,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện các hoạt động của phòng kế toán theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về hàng tồn, tiền mặt của công ty.

- Tập hợp các chứng từ đầu vào, đầu ra.

- Thực hiện 100% các báo cáo và KPI một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Ưu tiên ứng viên :Nữ

- Trình độ học vấn: Từ Trung Cấp, chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán – kế toán;

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở các đơn vị bán xe máy trả góp

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;

- Kỹ năng làm việc khoa học, chính xác và tập trung;

- Có tư duy tổ chức và kỹ năng sắp xếp, điều hành công việc khoa học, hợp lý;

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc tốt. Chịu được áp lực công việc;

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel, word;

Tại Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 12-14 Triệu/ Tháng (Thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực)

- Số ngày công 27 ngày/ tháng.

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày

- Lương tháng 13, được nghỉ 12 ngày nghỉ phép năm, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch định kỳ theo quy định;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, với đội ngũ nhân viên trẻ và năng động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh

