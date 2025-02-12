Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Tổ 4

- KP8

- P Uyên Hưng,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện các hoạt động của phòng kế toán theo kế hoạch kinh doanh của công ty.
- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về hàng tồn, tiền mặt của công ty.
- Tập hợp các chứng từ đầu vào, đầu ra.
- Thực hiện 100% các báo cáo và KPI một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên :Nữ
- Trình độ học vấn: Từ Trung Cấp, chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán – kế toán;
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở các đơn vị bán xe máy trả góp
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán;
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;
- Kỹ năng làm việc khoa học, chính xác và tập trung;
- Có tư duy tổ chức và kỹ năng sắp xếp, điều hành công việc khoa học, hợp lý;
- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc tốt. Chịu được áp lực công việc;
- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel, word;

Tại Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 12-14 Triệu/ Tháng (Thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực)
- Số ngày công 27 ngày/ tháng.
- Thời gian làm việc: 8h/ ngày
- Lương tháng 13, được nghỉ 12 ngày nghỉ phép năm, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch định kỳ theo quy định;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, với đội ngũ nhân viên trẻ và năng động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh

Công Ty TNHH Xe Máy Thắng Phúc Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 38 , Tổ 4, khu 8 - Phường Uyên Hưng - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.

