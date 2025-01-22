Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương Mại Tân Long làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương Mại Tân Long
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Tầng 2, Toà nhà Hoa Mai, Đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
• Xử lý, kiểm tra chứng từ kế toán và báo cáo tài chính
• Theo dõi công nợ, lập báo cáo thu chi, xuất hóa đơn
• Các công việc khác theo phân công của Giám Đốc
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Kế toán.
• Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kế toán tổng hợp.
• Đối với ứng viên mới tốt nghiệp ra trường thì yêu cầu bằng giỏi.
• Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
• Nắm vững quy định thuế, pháp luật tài chính kế toán.
• Có trách nhiệm, trung thực, chịu được áp lực.
Quyền lợi
- Lương : 12-18 triệu, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
- Thưởng lễ, tết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
- Được đào tạo chuyên môn, phát triển năng lực của bản thân.
Tại Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương Mại Tân Long Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương Mại Tân Long
