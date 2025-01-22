Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương Mại Tân Long làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Tầng 2, Toà nhà Hoa Mai, Đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Xử lý, kiểm tra chứng từ kế toán và báo cáo tài chính

• Theo dõi công nợ, lập báo cáo thu chi, xuất hóa đơn

• Các công việc khác theo phân công của Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

• Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Kế toán.

• Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kế toán tổng hợp.

• Đối với ứng viên mới tốt nghiệp ra trường thì yêu cầu bằng giỏi.

• Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

• Nắm vững quy định thuế, pháp luật tài chính kế toán.

• Có trách nhiệm, trung thực, chịu được áp lực.

Quyền lợi

- Lương : 12-18 triệu, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

- Thưởng lễ, tết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

- Được đào tạo chuyên môn, phát triển năng lực của bản thân.

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

