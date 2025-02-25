Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kinh Doanh Hoàng Phước Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Hoàng Phước Lộc
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 21 Bùi Bằng Đoàn, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Lập báo cáo thuế định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính năm
Kiểm tra, báo cáo doanh thu các cửa hàng
Tính giá vốn, phân bổ chi phí, kết chuyển
Kiểm tra đối chiếu số liệu của các kế toán viên....
Báo cáo tăng giảm BHXH
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
Kinh nghiệm 3 - 5 năm ở vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính
Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Hoàng Phước Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 13 - 18 triệu + Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết (300k)
Trà sữa mỗi tuần 1 ly, thời gian làm việc trong ngày là 7h
Có cơ hội thăng tiến, phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Hoàng Phước Lộc
