Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kinh Doanh Hoàng Phước Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Lập báo cáo thuế định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính năm

Kiểm tra, báo cáo doanh thu các cửa hàng

Tính giá vốn, phân bổ chi phí, kết chuyển

Kiểm tra đối chiếu số liệu của các kế toán viên....

Báo cáo tăng giảm BHXH

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Kinh nghiệm 3 - 5 năm ở vị trí tương đương

Đã có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính

Mức lương từ 13 - 18 triệu + Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết (300k)

Trà sữa mỗi tuần 1 ly, thời gian làm việc trong ngày là 7h

Có cơ hội thăng tiến, phát triển

