Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Phụ trách việc thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu kế toán liên quan.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Cập nhật và quản lý dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và pháp luật liên quan.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Amis, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace

