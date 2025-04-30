Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh BUNNY HILL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Hộ Kinh Doanh BUNNY HILL
- Hồ Chí Minh: Celadon City, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thu thập, ghi chép mọi giao dịch thu chi, đảm bảo sổ sách được cập nhật đầy đủ và kịp thời.
Kiểm kê chứng từ, tính giá trị hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, khấu hao tài sản,...
Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng.
Quản lý, theo dõi công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, khách hàng
Lập báo cáo P&L - B&S - CF phản ánh đúng tình hình tài chính trong doanh nghiệp.
Phân tích và đánh giá dữ liệu tài chính, hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh.
Lập tờ khai các loại thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới kế toán, tài chính.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
Kiến thức về thuế, kế toán tài chính, kế toán quản trị (Lợi thế)
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Tại Hộ Kinh Doanh BUNNY HILL Thì Được Hưởng Những Gì
Duyệt tăng lương 1 năm/lần.
Mua hàng của shop với mức chiết khấu cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh BUNNY HILL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
