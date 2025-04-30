Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng G, 85/97 Phạm Viết Chánh, Phường 19,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, liên quan đến hoạt động xây dựng, hoàn thiện nội thất, cải tạo sửa chữa công trình.
Theo dõi, quản lý và đối chiếu chi phí công trình, lãi/lỗ từng dự án theo từng giai đoạn.
Quản lý công nợ nhà cung cấp, thầu phụ và khách hàng; kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra đảm bảo đúng quy định.
Thực hiện các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN định kỳ theo quy định của pháp luật.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Phối hợp với các bộ phận như Kỹ thuật, Dự toán, Vật tư để kiểm soát chi phí thực tế và lập ngân sách dự án.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán – tài chính trong công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng G, 85/97 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

