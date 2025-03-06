Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 27 đường số 52 phường tân tạo quận bình tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

1. Nghiệp vụ hạch toán – kế toán
1. Nghiệp vụ hạch to
n
Kiểm tra giám sát việc hạch toán kế toán của các phận hệ kế toán còn lại: kế toán thanh toán, ngân hàng, giá thành… Hướng dẫn chỉnh sửa các hạch toán sai trong quá trình thực hiện của phân hệ kế toán còn lại, báo cáo kịp thời những vướng mắc, không hợp lý và xin ý kiến xử lý với KTT
Theo dõi quản lý và cập nhật hồ sơ Tài sản cố định, CCDC và chi phí trả trước. Hạch toán số liệu phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước
Theo dõi quản lý và cập nhật hồ sơ Tài sản cố định, CCDC
. Hạch toán số liệu phân bổ CCDC
trích khấu hao TSCĐ và
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động của công ty. Hạch toán các bút toán kế toán liên quan.
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động của công ty.
Hạch toán các bút toán kế toán
Định kỳ hàng tháng Tổng hợp, Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ, luân chuyển theo đúng trình tự và quy định nội bộ.
Định kỳ hàng tháng Tổng hợp, Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ, luân chuyển theo đúng trình tự
.
Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn.
Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với bộ phận liên quan.
Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với bộ phận
Kiểm soát việc đối chiếu số liệu kho và công nợ phải thu - phải trả của các bạn kế toán viên.
Kiểm soát
đối chiếu số liệu kho và công nợ phải thu
-
phải trả
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế, bảo hiểm, và các cơ quan hữu quan khác
Hạch toán
Giám sát và thực hiện việc in ấn sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.
sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo quy định.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại Chi nhánh.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Lập báo cáo thuế theo định kỳ hàng tháng, qúy, năm. Báo cáo thống kê theo đúng quy định của luật kế toán và luật thuế
Lập báo cáo kế toán hàng tuần, tháng, quý, năm và các báo quản trị khác theo yêu cầu phân công của kế toán trưởng
2.Quản lý công nợ
Hàng tuần đối chiếu công nợ phát sinh thực tế giữa số liệu của Phòng kinh doanh và sổ sách kế toán
Hàng tuần đối chiếu công nợ phát sinh thực tế giữa số liệu của P
và sổ sách kế toán
Theo dõi các khoản nợ phải trả cho NCC, các khoản phải thu đến hạn của khách hàng
Hàng tuần phối hợp làm việc cùng Phòng kinh doanh về kế hoạch và thực hiện thu nợ hàng tuần, hàng tháng
Hàng tuần phối hợp làm việc cùng Phòng
về kế hoạch và thực hiện thu nợ hàng tuần, hàng tháng
Đề xuất các công nợ xấu phát sinh hàng tháng với KTT để cùng Phòng kinh doanh đưa ra hướng xử lý
Đề xuất các công nợ xấu phát sinh hàng tháng với KTT để cùng Phòng
đưa ra hướng xử lý
Phân tích tính hiệu quả qua các chương trình Phòng kinh doanh đưa ra
Phân tích tính hiệu quả qua các chương trình Phòng
đưa ra
3. Lập báo cáo tài chính định kỳ
4. Lập báo cáo nội bộ
5. Quyết toán lãi lỗ theo định kỳ
5. Quyết toán lãi lỗ theo
6. Tính giá thành
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán (Ưu tiên từng tham gia quyết toán thuế).
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
(Ưu tiên
từng tham gia quyết toán thuế
)
.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak Thì Được Hưởng Những Gì

· Thưởng lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty. Được review lương thưởng định kỳ hàng năm.
· Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty và Nhà nước.
· Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các sự kiện lớn của Công ty, party, du lịch hằng năm; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…
· Được cung cấp Đồng phục Công ty và các trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 27, đường 52, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

