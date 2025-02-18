Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, 185 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Chuẩn bị và cung cấp thông tin cho dịch vụ kế toán

- Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp theo PR đã được phê duyệt

- Xuất hóa đơn, thanh toán, quản lý hóa đơn và công nợ

- Kiểm soát tiền mặt và giao dịch ra vào ngân hàng, lập báo cáo ngân hàng và tiền mặt

- Xuất báo cáo tài chính, cân bằng thu chi,...

- Chủ động học hỏi và chia sẻ kiến thức

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Cử nhân Kế toán, Tài chính (hoặc sinh viên mới tốt nghiệp)

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hoa/ Tiếng Anh giao tiếp sẽ là lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Trung thực, tận tâm, trách nhiệm và chủ động trong công việc

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và độc lập

- Tinh thần ổn định

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

