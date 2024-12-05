Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Ánh Sao làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cty TNHH Herbal Pharma, 205 Đường Xuân Thủy, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Xuất hóa đơn, theo dõi doanh thu, chi phí, lương,...

- Hạch toán các nghiệp vụ vào sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán, quy định thuế và đặc thù của công ty.

- Nắm vững chế độ kế toán, qui định thuế, qui định về bảo hiểm, lao động.

- Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và phần mềm tin học.

- Lập báo cáo thuế, báo cáo Tài chính, thuế TNDN, GTGT theo quy định.

- Kỹ năng giao tiếp, hòa đồng và giải quyết vấn đề tốt.

- Chủ động, chịu được áp lực công việc.

- Có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Số lượng: 01 (Nam/Nữ)

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần

- Thành thạo phần mềm MISA SME

- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm việc thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc ít nhất 03 năm đã từng giữ chức vụ Kế toán tổng hợp.

- Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán

Quyền Lợi Được Hưởng

Laptop

Du lịch

Mức lương: 5-15tr/tháng + thưởng (tuỳ năng lực)

BHXH, BHYT đầy đủ

