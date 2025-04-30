Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 97B Phạm Ngọc Thạch, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp và kiểm tra kết quả báo cáo của các kế toán viên (thanh toán, thu mua, kho, giá thành) trước khi gửi đến Kế Toán Trưởng đảm bảo chính xác, hàng ngày, kịp thời, đúng quy trình.

Đảm bảo báo cáo thuế đúng quy định và chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về kết quả báo cáo.

Quản lý các nghiệp vụ kế toán về thu chi dòng tiền.

Làm việc với NCC, liên hệ NCC tìm báo giá thực phẩm và vật tư. Đảm bảo mua hàng trong định mức cost và sale cho phép.

Tổng hợp đánh giá chất lượng ncc dựa trên phiếu nhận hàng mỗi ngày để làm đề xuất trừ công nợ theo thỏa thuận hợp đồng.

Kiểm kê kho hàng các chi nhánh vào mỗi cuối tháng. Đảm bảo các kho luôn đủ tồn min và không vượt max (có đủ tem và khớp số lượng ghi trên tem tất cả sản phẩm).

Kiểm soát quy trình nhận và đặt hàng đúng thủ tục và chứng từ, theo dõi nhập xuất tồn kho vật tư.

Xử lí các trường hợp vi phạm quy trình hay chất lượng công việc nhiều lần như: báo tồn sai, nhận hàng thiếu hoặc không ký đủ hóa đơn, chuyển hàng không phiếu, làm việc không báo cáo).

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán (và mong muốn có công việc ổn định gần nhà);

Là người cầu tiến, chịu khó học hỏi, không ngại va chạm;

Có khả năng chịu được áp lực cao, suy nghĩ tích cực;

Biết sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm 1Office, Base là một lợi thế

Giọng nói dễ nghe, trình bày mạnh dạn rõ ràng;

Kiến thức về Pháp luật liên quan đến nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10- 12 triệu/ tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực kinh nghiệm);

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo thoả thuận 2 bên.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN

