Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 410 Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách công tác kế toán tổng hợp nội bộ, thuế của công ty.

Kế toán chi phí, hành chính VP nội bộ: Xem xét các khoản chi phí để trình giám đốc phê duyệt và hạch toán.

Kế toán thuế: Kiểm tra, hạch toán chứng từ, sổ sách và lập các báo cáo liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm misa amis

Có chuyên môn kế toán, yêu thích các công việc kế toán

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, tổ chức công việc, quan sát, đánh giá…

Ý thức làm việc nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, chủ động.

Đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận. Mô tả công việc khi phỏng vấn.

Phụ cấp xăng xe, điện thoại

Phúc lợi: công việc ổn định lâu dài, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ...

Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BNTN, nghỉ phép 12 ngày/năm

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ

