Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 410 Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phụ trách công tác kế toán tổng hợp nội bộ, thuế của công ty.
Kế toán chi phí, hành chính VP nội bộ: Xem xét các khoản chi phí để trình giám đốc phê duyệt và hạch toán.
Kế toán thuế: Kiểm tra, hạch toán chứng từ, sổ sách và lập các báo cáo liên quan.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm misa amis
Có chuyên môn kế toán, yêu thích các công việc kế toán
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, tổ chức công việc, quan sát, đánh giá…
Ý thức làm việc nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, chủ động.
Đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thỏa thuận. Mô tả công việc khi phỏng vấn.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại
Phúc lợi: công việc ổn định lâu dài, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ...
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BNTN, nghỉ phép 12 ngày/năm
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
