Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 22 Nguyễn Viết Xuân, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, tổng hợp và xử lý các chứng từ kế toán
Theo dõi và quản lý công nợ
Tính toán, kiểm soát các loại chi phí
Kiểm tra tình trạng ngày xuất nhập tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu
Lập báo cáo tài chính định kỳ
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Xét lương thưởng 6 tháng/ lần
Thưởng các ngày lễ tết trong năm theo quy định
Tham gia các hoạt động nội bộ, teamwork của công ty
Được trải nghiệm sản phẩm của công ty mỗi tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Xét lương thưởng 6 tháng/ lần
Thưởng các ngày lễ tết trong năm theo quy định
Tham gia các hoạt động nội bộ, teamwork của công ty
Được trải nghiệm sản phẩm của công ty mỗi tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI