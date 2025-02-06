Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 22 Nguyễn Viết Xuân, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, tổng hợp và xử lý các chứng từ kế toán

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán, kiểm soát các loại chi phí

Kiểm tra tình trạng ngày xuất nhập tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Lập báo cáo tài chính định kỳ

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Xét lương thưởng 6 tháng/ lần

Thưởng các ngày lễ tết trong năm theo quy định

Tham gia các hoạt động nội bộ, teamwork của công ty

Được trải nghiệm sản phẩm của công ty mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHIÊN TÂM

