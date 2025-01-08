Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 32, Lê Ấm, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo quy trình kế toán của công ty.

Xử lý các giao dịch tài chính, bao gồm thanh toán, thu tiền và quản lý hạch toán.

Quản lí thu chi các nguồn vật tư xây dựng.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các chứng từ.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng hoặc thiết kế/kiến trúc).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định của pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Tinh thần hoạt bát, chịu khó, đến công trình nếu cần thiết.

Có tinh thần cầu tiến và mong muốn được gắn bó lâu dài

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin