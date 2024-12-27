Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 98 Yết Kiêu, Sơn Trà, Thọ Quang, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng Công ty, lập quyết toán văn phòng Công ty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng Công ty, quản lý tổng quát công nợ tồn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của Công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán – Tài chính.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học trở lên.

Trình độ chuyên môn: chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.

Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Trình độ Anh ngữ: Toeic 500 trở lên

Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi: Tuổi từ 26 trở lên.

Giới tính: Nam và nữ.

Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng.

Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp.

Tại Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13;

- Thưởng lễ, Tết;

- Thưởng nóng hằng tháng;

- Khám sức khỏe trong hệ sinh thái;

- Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

