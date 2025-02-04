Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh: lương, bảo hiểm, phân bổ CCDC, khấu hao tài sản

- Kiểm soát tổng quát hóa đơn bán hàng và theo dõi công nợ khách hàng.

- Cân đối việc mua hàng - bán hàng, kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa.

- Kê khai thuế, lập báo cáo các loại thuế theo hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng kỳ hạn quy định: TTĐB, GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, lập Báo cáo tài chính Báo cáo quyết toán cơ quan thuế theo năm tài chính.

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng chuẩn mực của Bộ tài chính

- Kiểm soát hoạt động, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Giải trình, quyết toán thuế theo đúng quy định với cơ quan thuế, làm việc với cơ quan chức năng khi có yêu cầu phát sinh.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng/cảnh quan.

- Am hiểu về Luật Kế toán/Thuế/bảo hiểm/lao động.

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, có khả năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo tài chính.

- Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán Misa.

- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, tư duy nhạy bén, sáng tạo trong công việc.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát.

- Có khả năng thích ứng nhanh, chủ động và kiểm soát được công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia chương trình nghỉ mát hàng năm

- Quà chúc mừng sinh nhật

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 6 từ 8h -17h; Thứ 7 làm buổi sáng từ 8h -12h.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết...12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

