Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Kế toán tổng hợp

1. Quản lý hóa đơn và chứng từ:

- Xuất hóa đơn, thu thập, xử lý, nhập liệu vào phần mềm MISA;

- Rà soát và lưu trữ hóa đơn, chứng từ phát sinh hàng ngày theo quy định.

2. Hồ sơ và hợp đồng:

- Lập và quản lý hồ sơ: hợp đồng, báo giá, nghiệm thu, thanh lý, thanh quyết toán.

3. Tính toán và quản lý chi phí nhân sự:

- Tính lương (bao gồm lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác.

4. Báo cáo và phân tích tài chính:

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính năm;

- Rà soát, đối chiếu số liệu giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết đảm bảo tính chính xác.

5. Quản lý công nợ:

- Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ toàn Công ty;

- Xác định và đề xuất biện pháp xử lý công nợ phải thu khó đòi.

6. Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ:

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, các báo cáo chi tiết và tổng hợp;

- In sổ sách, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

7. Hỗ trợ và giải trình:

- Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế và Giám đốc khi yêu cầu;

- Tham gia cung cấp báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.

8. Cải tiến và xây dựng quy trình:

- Đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến công tác kế toán;

- Xây dựng và áp dụng các quy trình kế toán chuẩn cho Công ty.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc, Kế toán trưởng yêu cầu;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán chính quy thuộc trường Đại học Kinh tế;

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm Kế toán Misa;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;

- Kỹ năng phân tích và kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc;

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực.

Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: (7 – 10) triệu, thử việc 2 tháng

- Lương chính thức: Thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kế thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN,...

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Công ty;

- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm (tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế), du lịch hằng năm, đóng BHXH đầy đủ.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

