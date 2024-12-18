Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
- Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
1. Quản lý hóa đơn và chứng từ:
- Xuất hóa đơn, thu thập, xử lý, nhập liệu vào phần mềm MISA;
- Rà soát và lưu trữ hóa đơn, chứng từ phát sinh hàng ngày theo quy định.
2. Hồ sơ và hợp đồng:
- Lập và quản lý hồ sơ: hợp đồng, báo giá, nghiệm thu, thanh lý, thanh quyết toán.
3. Tính toán và quản lý chi phí nhân sự:
- Tính lương (bao gồm lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác.
4. Báo cáo và phân tích tài chính:
- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính năm;
- Rà soát, đối chiếu số liệu giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết đảm bảo tính chính xác.
5. Quản lý công nợ:
- Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ toàn Công ty;
- Xác định và đề xuất biện pháp xử lý công nợ phải thu khó đòi.
6. Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, các báo cáo chi tiết và tổng hợp;
- In sổ sách, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
7. Hỗ trợ và giải trình:
- Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế và Giám đốc khi yêu cầu;
- Tham gia cung cấp báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.
8. Cải tiến và xây dựng quy trình:
- Đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến công tác kế toán;
- Xây dựng và áp dụng các quy trình kế toán chuẩn cho Công ty.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc, Kế toán trưởng yêu cầu;
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm Kế toán Misa;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;
- Kỹ năng phân tích và kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc;
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực.
Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: Thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kế thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN,...
- Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Công ty;
- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm (tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế), du lịch hằng năm, đóng BHXH đầy đủ.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
