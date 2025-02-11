Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Smart Outsourcing

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 03

- 05 Xuân Tâm, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN và các báo cáo kế toán khác tại văn phòng công ty;
Trực tiếp lập báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm
Thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp; ghi chép phản ánh các khoản chi phí
Làm việc trực tiếp với kiểm toán, cơ quan thuế tại văn phòng công ty;
Rà soát, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên. Thực hiện công tác đào đạo nghiệp vụ nội bộ
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Tài chính, Kế toán trở lên. Ưu tiên có các chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp (ACA, ACCA, CIMA).
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 02 năm trở lên.
Có hiểu biết về phần mềm kế toán.
Kiến thức vững chắc về nguyên tắc kế toán, báo cáo tài chính và các quy định về thuế. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Hệ thống Kế toán UK.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.
Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp cá nhân xuất sắc.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint)
Có tính chủ động trong công việc.
Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ lương + thu nhập ngoài giờ (luôn chắc chắn có khi các bạn tự nguyện làm ngoài giờ), thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên đáp ứng tối thiểu 7h/ngày
Có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa, hệ thống Kế toán Vương Quốc Anh
Môi trường thân thiện, Ban lãnh đạo tâm lý, luôn quan tâm đến CBNV.
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
Đầy đủ chế độ theo Pháp luật quy định;
Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

