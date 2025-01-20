Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Handdn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Handdn
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH Handdn

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Handdn

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 32 Phạm Phú Tiết, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quản lý và hạch toán tài chính:
- Lập, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán và quản lý các dữ liệu hoá đơn theo đúng quy định, đúng thời hạn cẩn thận, đảm bảo độ bảo mật, an toàn cao.
- Kết hợp với nhân viên kinh doanh thực hiện quy trình thanh toán: tiến hành thanh toán, xác lập công nợ, xuất nhập hoá đơn.
- Hạch toán, kiểm tra và đối chiếu, rà soát tính chính xác chứng từ các nghiệp vụ kế toán (thu, chi, mua, bán, công nợ, lương, BHXH...).
- Quản lý và theo dõi sổ sách kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo tài chính:
- Chuẩn bị và lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định.
- Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN và các báo cáo liên quan khác.
- Xử lý thuế và dòng tiền
Quản lý ngân sách và dòng tiền:
- Theo dõi dòng tiền ra vào, đảm bảo dòng tiền ổn định và tối ưu hóa nguồn vốn.
- Phân tích tình hình tài chính, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty.
- Đưa ra các khuyến nghị tài chính giúp tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.
Hỗ trợ hoạt động kiểm toán và pháp lý:
- Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách phục vụ kiểm toán bên ngoài.
- Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, thuế.
Quản lý hệ thống kế toán:
- Xây dựng và tối ưu hóa hệ thống kế toán phù hợp với mô hình công ty
- Đề xuất các cải tiến quy trình kế toán và áp dụng công nghệ để tăng hiệu quả công việc

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại ngành Ecommerce, Sản Xuất
- Am hiểu quy định pháp luật về kế toán, đặc biệt là thuế và tài chính doanh nghiệp.
- Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa hoặc tương đương) và Microsoft Office (đặc biệt là Excel hoặc Lark).
- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý công việc độc lập.
- Kỹ năng phân tích, báo cáo và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Handdn Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH full lương
- Lương thử việc: 100% lương
- Lương cơ bản: 7.000.000 - 10.000.000 + thưởng hiệu quả công việc
- Phụ cấp xăng xe: 500.000
- Phụ cấp chuyên cần: 500.000
- Phụ cấp ăn trưa: 500.000
- Thưởng doanh thu: 500.000 - 1.500.000
- Được khám sức khoẻ toàn diện định kì 1 năm/lần
- Hỗ trợ tham gia chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.
- Thưởng: Lễ, Tết và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Handdn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Handdn

Công Ty TNHH Handdn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 385/8 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

